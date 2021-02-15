شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الاتجاه الصاعد – تحليل - 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي بعد الارتكاز على دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ليتخطى الهدف الإيجابي المقترح للموجة الصاعدة عند 63.00 ويفتح الطريق أمام مواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مناطق 66.00 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 62.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد