شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة لاختبار المقاومة المحورية 27.60، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 25.50.

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن كسر 26.60 مطلوب لتعزيز التوقعات بالانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.50 والمقاومة 27.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط