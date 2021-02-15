شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية ليتحرك فوق مقاومة القناة الهابطة، لكنه لا يزال دون مستوى 1830.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص استئناف التداولات السلبية المقترحة في تقاريرنا الأخيرة، بانتظار التوجه نحو مستويات 1800.00 ثم 1765.00 كأهداف سلبية رئيسية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 1830.00 ثم 1838.10 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط