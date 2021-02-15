شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتداد من الأدنى لها في شهرين أمام الدولار والأنظار على اجتماعات مجموعة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.2138 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2120، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2139، بينما حقق الأدنى له عند 1.2117.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 2.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري أيضا لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 22.3 مليار يورو مقابل 25.1 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر ووسط فعليات اجتماعات مجموعة اليورو عبر الإنترنت والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة المركزي الأوروبي.