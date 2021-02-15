شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشرقية للتنمية (6060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.05% بما يعادل 1.20 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 104.40، ليستهدف مستوى المقاومة 128.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 110.00 ومستوى المقاومة 123.20.