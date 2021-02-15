شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الفخارية (2360) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.98% بما يعادل 11.20 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 110.20، ليستهدف مستوى المقاومة 145.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 110.20 ومستوى المقاومة 135.00.