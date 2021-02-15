شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 35.10، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 33.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.90 ومستوى المقاومة 35.10.