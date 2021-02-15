شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الأسماك (6050) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 6.97% بما يعادل 3.80 نقطة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 55.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 63.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.00 ومستوى المقاومة 63.30.