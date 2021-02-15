شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 0.04 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.50، ليستهدف مستوى الدعم 13.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.22 ومستوى المقاومة 13.70.