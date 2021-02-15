شكرا لقرائتكم خبر عن الكيميائية السعودية يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الكيميائية السعودية (2230) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.43% بما يعادل -0.15 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.80 ومستوى المقاومة 36.10.