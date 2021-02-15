شكرا لقرائتكم خبر عن بوان يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بوان (1302) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 27.80، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.37% بما يعادل -0.10 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 27.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 30.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 29.20.