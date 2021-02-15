شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفع مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ولا يزال يتغيب نبض التداول يغيب اليوم الاثنين عن مؤشر مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ومؤشرات الأسهم الصينية نظراً لعطلة عيد الربيع التي تمتد للأربعاء القادم وتعرف بعطلات العام القمري الجديد.

هذا وقد تابعنا مع مطلع تداولات هذا الأسبوع اختبار مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية لمستويات ثلاثين ألف بن لأول مرة منذ عام 1990 وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان للأعلى له منذ عام 1991 مع تقدم أسهم قطاعي الطاقة والرعاية الصحية مدعومة بارتفاع أسعار النفط للأعلى منذ مطلع العام الماضي والتوقعات بأن تبدأ اليابان التطعيمات ضد فيروس كورونا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك عقب كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الفصلي السابق، إلا أن البيانات الحالية فاقت توقعات المحللين في الأسواق ما عزز التفاؤل حيال وتيرة تعافي من تداعيات جائحة كورونا والتي خلفت أسوء انكماش اقتصادي لليابان منذ الحرب العالمية الثانية خلال الربع الثاني من العام الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لكون ولاية فيكتوريا الاسترالية حتى الأربعاء المقبل نظراً للقلق من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 108.15 مليون ولقي 2,381,295 شخص مصرعهم في 223 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.68% ليربح 13.21 نقطة ويصل إلى المستوى 1,947.09، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.18% ليربح هو الأخر 347.11 نقطة ويصل إلى المستوى 29,867.18.

وبالنظر إلى كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فشهد ارتفاعاً 1.55% ليربح 47.94 نقطة ويصل إلى المستوى 30,148.52، بينما انخفض مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 0.53% ليخسر 67.18 نقطة ويصل إلى المستوى 12,522.46، في حين ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا 0.92% ليربح 62.46 نقطة ويصل إلى المستوى 6,869.20.