شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتخطى حاجز 9,000 – تحليل صباحي – 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى المؤشر بارتفاعه الأخير حاجز المقاومة 9,000.00، وذلك للمرة الأول منذ شهر يوليو لعام 2019، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.03% بما يعادل 91.679 نقطة، كل ذلك يأتي تحت تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9,000.00، ليستهدف مستوى المقاومة 9,250.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,825.00 ومستوى المقاومة 9,250.00.