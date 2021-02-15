شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأدنى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر 2020، موضحاً الأعلى له منذ 21 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي وأيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 03:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 0.7770 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7758، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7773، بينما حقق الأدنى له عند 0.7757، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7761.

هذا وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لكشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثاني من هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك كما نترقب بعد غد الأربعاء لمشاركة مساعد محافظ المركزي الاسترالي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في ندوة تداول العملات الأجنبية المستديرة عبر الإنترنت لجمعية المالية والخزينة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق أيضا بعد غد الأربعاء إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.