شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.0% مقابل 5.3% والتي عدلت من نمو 5.0% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 2.4%.

أما عن القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار فقد عكست تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% والتي عدلت من نمو 1.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.5%.