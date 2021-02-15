شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 40 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاقا شارة بيع على مؤشر ماكد، ذلك نتوقع انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 35 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 44 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.6 بينما مستوى المقاومة هو 41.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط