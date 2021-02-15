شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 718 فلس، بالتزامن مع ظهور إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعات في الأجل القصير قد تصل لمستوى الدعم 690 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 730 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 713 بينما مستوى المقاومة هو 719 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط