شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يواصل مكاسبه -تحليل صباحي- 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم مكاسبه لينهي تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 48.60 فلس، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 54 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 46 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.3 بينما مستوى المقاومة هو 49.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد