شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 547 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 570 فلس كمستوى أول ثم 600 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 520 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 542 بينما مستوى المقاومة هو 553 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد