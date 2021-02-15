شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يستند على دعم قوي -تحليل صباحي- 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 3660 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 3600 فلس، مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة القوي عند 3900 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم أعلى مستوى 3600 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 3,650 بينما مستوى المقاومة هو 3,700 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد