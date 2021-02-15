شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 102 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 107 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 87 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 98 بينما مستوى المقاومة هو 103 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط