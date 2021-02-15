شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 97 فلس، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 89 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 95.7 بينما مستوى المقاومة هو 98.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط