شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الأحد منخفضا عند مستوى 2.304 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة متوسطة الأجل، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل اتجاهه الهابط على المدى القصير للوصول لمستوى الدعم 2.25 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.40 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.27 وبين مستوى المقاومة هو 2.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط