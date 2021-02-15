شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلستي الخميس والاحد الماضيين، حيث اغلق عند مستوى 0.575 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 0.63 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0.56 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.57 وبين مستوى المقاومة هو 0.59 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد