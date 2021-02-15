شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6209 نقطة، منخفضا بشكل طفيف للغاية مقارنة بإغلاقه السابق، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من التذبذب بين مستوى 6150 ومستوى 6330 نقطة خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,188 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,220 نقطة