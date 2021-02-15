شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 15-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 10507 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ومازال المؤشر يتداول في نطاق ضيق منذ بداية الشهر الحالي ما بين مستوى 10400 ومستوى 10550 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,471 وبين مستوى المقاومة هو 10,576 نقطة