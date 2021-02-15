شكرا لقرائتكم خبر عن على عوف: حقن أعراض كورونا للحالات الخطيرة متوفرة بـ6 آلاف جنية فى المنافذ الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على توافر الحقن الخاصة بمرضى فيروس كورونا فى المرحلة المتأخرة بالعناية المركزة تحت مسمى tocilizumab وموجودة فى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة وصيدليات وسط البلد ومتاح الحصول عليها بشرط وجود روشته مختومة من مستشفى أو طبيب متخصص وأصل الرقم القومى للمريض ، موضحا أن الكميات متوفرة منها وفقا لمخزون الدولة الاستراتيجى لفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر .

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ "الخليج 365 ، إن هذة النوعية من الحقن يتم إنتاجها على مستوى العالم من شركة وحيدة والتى لها فرع فى مصر وتنتجها فى السوق المحلى، ويستخدم قبل أزمة فيروس كورونا فى علاج مرضى الروماتويد والتى ثبت فعاليتها لمرضى فيروس كورونا فى الحالات الخطيرة بالعناية ىالمركزة، وكان معدل الاستهلاك الشهرى لها يعادل 300 علبة شهريا، وحاليا ارتفع معدلات الاستهلاك منذ أزمة كورونا إلى 3 آلاف علبة شهريا.

وشدد رئيس الشعبة العامة للأدوية، على ضرورة شرائها من الأماكن المتاحة وهى متوفرة ولا يوجد بها أى نقص وسعرها يصل إلى 6 آلاف جنيه فى حين أنها تباع بالسوق السوداء بأرقام خيالية تصل إلى 15 ألف جنية فى محاولة لضعاف الأنفس استغلال المرضى رغم توافرها فى المنافذ الحكومية والخاصة، خاصة وأنها تستخدم لأصحاب مرض الروماتويد وهو مرض مزمن يحتاج إلى علاج دورى .

وقال عوف، إن جميع الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا متوفرة فى مصر وبكميات متاحة فى المخزون الاستراتيجى للدولة من 6 إلى 9 أشهر بأقصى تقدير، وأن هيئة الدواء فى أتم الاستعداد لأى زيادات مقبلة فى إصابات كورونا ، ونجحت مصر فى تخطى الأزمة فى الموجة الأولى للفيروس وستنجح فى المرحلة المقبلة مع وضع كافة الاستعدادات .