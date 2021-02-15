شكرا لقرائتكم خبر عن قرار أيرلندا برفع الحظر عن شرم الشيخ رسالة إيجابية ويشجع الدول لاستئناف رحلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامى رزق الله، عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، والمدير التنفيذى لأحد المنتجعات السياحية، أن قرار أيرلندا بإلغاء حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، رسالة إيجابية للغاية، موضحا أن القرار سيكون له صدى لدى دول الاتحاد الأوروبى والذى من شأنه تشجيع الدول على عودة رحلاتها لشرم الشيخ قريبا.

وقال " عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء" فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنه يجب استغلال الفرصة لعودة الرحلات من "دبلن" مرة آخرى، وتدشين خط طيران مباشر لتدفق السياح الأيرلنديين لمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى ضرورة قيام هيئة تنشيط السياحة بوضع خطة ترويجية لتحفيز الحركة السياحية حين اتخاذ الحكومة فى دبلن قرارا بتخفيض القيود المفروضة على السفر للسياحة بسبب جائحة كورونا.



كان سفير مصر بدبلن السفير خالد ثروت قال، إن الحكومة الأيرلندية قررت إلغاء حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان أمس السبت، أن السفير المصرى أوضح أن هذه المسألة ظلت على قمة أولويات السفارة منذ عام 2019، وتم تناولها على مختلف المستويات أثناء اللقاءات مع المسئولين الأيرلنديين سواء فى وزارة الخارجية أو وزارة النقل والطيران المدنى أو من خلال البرلمان الأيرلندي، إلى أن تكللت جهود السفارة بالنجاح.

وأشار السفير ثروت، إلى أن هذا القرار - من شأنه - أن يفتح الباب أمام تدفق السياحة الأيرلندية إلى شرم الشيخ عندما تتخذ الحكومة فى دبلن قراراً بتخفيض القيود المفروضة على السفر للسياحة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف، أن اعتزام شركة (آير كايرو) تنظيم رحلات شارتر مباشرة من دبلن إلى شرم الشيخ فى المستقبل القريب، بالإضافة إلى خطة شركة (مصر للطيران) تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن من شأنه تيسير اختيار السائح الأيرلندى للمقاصد السياحية فى مصر.