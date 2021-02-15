شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 14-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 14-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.445 مليار جنيه.

إيقاف تداول 31 سهماً أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الأهلي للتنمية والاستثمار، ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك، الأهرام للطباعة والتغليف، راية القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، المصرية للدواجن، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية لاستصلاح الأراضي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، دلتا للطباعة والتغليف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ليسيكو مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مستشفى النزهة الدولي. إيقاف تداول 31 سهماً أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الأهلي للتنمية والاستثمار، ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك، الأهرام للطباعة والتغليف، راية القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، المصرية للدواجن، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية لاستصلاح الأراضي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، دلتا للطباعة والتغليف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ليسيكو مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مستشفى النزهة الدولي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ النعيم القابضة للاستثمارات، العامة لصناعة الورق-راكتا، القاهرة للخدمات التعليمية، بنك قناة السويس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، القاهرة للإسكان والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مصر للفنادق.



البورصة تخسر 1.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.445 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.445 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 542.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.1 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.32%، والعرب على 3.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 331.2 ألف جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 34.9 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11506 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3417 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 14188 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4407 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 16 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بلتون المالية القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2186 سهم، 332.2 مليون سهم، 350.1 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المالية والصناعية المصرية، حديد عز، ابن سينا فارما، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 65 سهم، 203 ألف سهم، 565.2 ألف سهم، 90 ألف سهم، 935 ألف سهم، 4.8 مليون سهم، 365.8 ألف سهم، 191.7 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بلتون المالية القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2186 سهم، 332.2 مليون سهم، 350.1 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المالية والصناعية المصرية، حديد عز، ابن سينا فارما، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 65 سهم، 203 ألف سهم، 565.2 ألف سهم، 90 ألف سهم، 935 ألف سهم، 4.8 مليون سهم، 365.8 ألف سهم، 191.7 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 7272 سهم، 10 آلاف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية 5846 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 280 ألف سهم، 350 مليون سهم، على التوالي.

نتائج الأعمالأعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع صافي ربح الشركة إلى 86.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 22%، وارتفع صافي قيمة مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 335.56 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 320.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. نتائج الأعمالأعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع صافي ربح الشركة إلى 86.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 22%، وارتفع صافي قيمة مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 335.56 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 320.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين، عن النتائج المالية لفترة النصف الأول من العام المالي الجاري، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 35.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر،مقابل 2.5 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 1316% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الماضي لتسجل 415 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 406.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





بي انفستمنتسأعلنت شركتا بي إنفستمنتس القابضة، وإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، نقل ملكية أسهم شركة تمويل القابضة للاستثمار ومجموعة شركات تمويل، من شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية إلى شركة بساطة المالية القابضة، ذلك في ضوء الاستعداد لطرح شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية في البورصة المصرية، وتنفيذاً لخطة إعادة هيكلة استثمارات الشركة.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إنه تم تنفيذ عملية نقل ملكية بدون سداد نقدي في البورصة المصرية، في ضوء تتطابق هيكل ملكية كلاً من الشركاتين بذات المساهمين وذات المساهمة في إم إم جروب وبي انفستمنتس وبي بي أي بارتنرز للاستثمار المباشر، وأنه تم الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نقل ملكية أسهم فيتاس مصر للتمويل المتناهي الصغر من شركة ابتكار إلى شركة بساطة عن طريق تنفيذ عملية نقل ملكية بدون سداد نقدي في البورصة المصرية، وجاري تنفيذ العملية فور الحصول على موافقة البورصة المصرية.