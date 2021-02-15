الاقتصاد

وزير السياحة والآثار يتابع حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين العامة

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إطلاق الحملة الموسعة التي دشنتها وزارة السياحة والآثار لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية، حيث قاما اليوم بجولة بشوارع وميادين القاهرة تابعا خلالها أعمال تنظيف وصيانة عدد من هذه التماثيل ومنها تماثيل قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة. 

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وقد أطلقت الوزارة هذه الحملة حرصا منها على الحفاظ على التماثيل الموجودة بالميادين العامة سواء الأثرية أو الغير أثرية، وذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، حيث تتم أعمال التنظيف والصيانة بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لابراز جمال هذه التماثيل، والارتقاء بالمستوى الحضارى للميادين، في إطار جهود الدولة لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي على الميادين العامة بالمحافظات.

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وقد بدأ المرممين اليوم بالعمل في 22 محافظة وستتوالي الأعمال في باقي المحافظات لتشمل الأعمال إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أوالتنظيف الرطب حسب الحالة بإلاضافة إلى الحماية والتقويم والعزل وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

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