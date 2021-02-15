أخبار الاقتصاد المصرى: 9.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للقليوبية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 14-2-2021 ، ما بين لقاءات رسمية وتصريحات لوزراء المجموعة الاقتصادية تعرف على التفاصيل

التخطيط: 9,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة القليوبية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن "خطة المواطن" هي وثيقة مُوجهة بالأساس للمواطنين، بما يضمن دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة، حيث تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.

وأضافت السعيد، أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القليوبية أوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 301 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية بخطة عام 20/2021 تبلغ 9.6 مليار جنيه تمثل 3,6% من الاستثمارات العامة الموزعة.

نائب وزير الإسكان يضع حجر أساس مشروع مستشفى طوارئ 6 أكتوبر

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عددمن المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، بهدف دفع العمل بالمشروعات وإزالة أي عقبات.

واستهل مسئولو الإسكان الجولة، بتفقد موقع مشروع سكن لكل المصريين بإجمالى 2112 وحدة سكنية (88 عمارة) على مساحة 69 فداناً، والجاري البدء في تنفيذه بالقطاع الشمالى للمدينة بجوار منطقة ال2000 قطعة، والمطل على الطريق الدائري الأوسطى.

كما تفقد مسئولو الوزارة مشروع "JANNA" بإجمالى (6720) وحدة سكنية (280عمارة) على مساحة 153,5 فدان، والذى يقع فى القطاع الشمالى للمدينة، والموقع ثرى بالمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع والخدمات، وأسوار وبوابات وشركة أمن وحراسة.

الرقابة المالية تسمح للشباب من 16-25 عاما بالاستفادة من الخدمات غير المصرفية

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إعفاء الشركات الخاضعة لرقابتها من مقابل الخدمات التي تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية التي تستهدف فئات الشباب، مشيداً بما أسفر عنه الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع العديد من أطراف السوق المتعددة والمعنية بتقديم خدمات مالية غير مصرفية، من دعم توجه الدولة المصرية في تيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع وللشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، وتأكيد أطراف السوق على استعدادهم لتقديم منتجات مالية غير مصرفية يتم تصميمها خصيصاً لهذه الفئة والعمل على دعمهم.

ويأتي ذلك الحوار في إطار دور الهيئة في نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي وحرصها على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع ومنهم الشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً بما يؤدى إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم ويؤدى إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في ضوء اهتمام الدولة بهذه الفئة العمرية من الشباب وحرصها على اتاحة جميع الخدمات لهم ومنها الخدمات المالية غير المصرفية.

التجارة: انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوماً جمركية على الصادرات المصرية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، انتهاء أزمة فرض السلطات الاوغندية رسوماً جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم علي التراجع عن هذا القرار .

وقالت، إن الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الاوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها الصاج المسطح وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في اوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.

وأضافت "جامع"، أن عدد من الشركات المصدرة للسوق الاوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الاوغندية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات الى اوغندا مما أدى الى تأثر نشاطها في السوق الاوغندي ، مؤكدة فى هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والإستفادة من كافة الأدوات والقواعد التجارية التى تكفلها منظومة التجارة الدولية.