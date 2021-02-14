كاوست تستثمر في شركة متخصصة بالزراعة الذكية داخل المنازل

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وأضاف أن نجاح هذه الخطوة يؤكد قدرة كاوست المتفوقة على الاستثمار في الشركات الناشئة المتنوعة مع تقديم الخبرات المتميزة، إلى جانب فتح فرص جديدة لمزيد من المشاريع التعاونية المؤثرة.وأشار إلى أن الشركة تلقت مبلغ مليوني دولار من صندوق كاوست للابتكار، وتتمتع بحضور متنام في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أنها اختارت الانتقال والعمل في مجمع الأبحاث والتقنية داخل الحرم الجامعي لكاوست، الأمر الذي سيثري قدرات البحث والتطوير والابتكار في المملكة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة مدعومة من الجامعة مع إبراز المملكة كخيار مثالي للأعمال في الشرق الأوسط.
وتعتمد تقنية الشركة على ابتكار جهاز بحجم الثلاجة سهل الاستخدام متخصص لزراعة النباتات، ويأتي بصورة خزانة قائمة بذاتها تحتوي على مزيج مثالي من الماء والإضاءة والعناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات، وبقدرة إنتاج تصل إلى محصولين يوميا، وستساعد «كاوست» في إطلاق المنتج إلى السوق الشامل بوصفه منتجا غير مكلف يقدم للعائلات حلا شاملا وفوريا لحياة صحية.
تقنية شركة تطوير الزراعة الذكية داخل المنازل:
- تعتمد على ابتكار جهاز بحجم الثلاجة سهل الاستخدام مخصص لزراعة النباتات
- يأتي بصورة خزانة قائمة بذاتها
- يحتوي على مزيج مثالي من الماء والإضاءة والعناصر الغذائية لنمو النباتات
- قدرة إنتاج الجهاز تصل إلى محصولين يوميا
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