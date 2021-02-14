إصدار وثيقة تنظيمات لجعل المملكة مركزا إقليميا لحركة مرور الإنترنت الدولية

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وأوضحت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى جعل المملكة مركزا إقليميا لحركة مرور الإنترنت الدولية والحفاظ على حركة الإنترنت الوطنية داخل البلاد، وتحسين تجربة العملاء في استخدام خدمات الإنترنت، وتحفيز الاستثمار.وتأتي هذه الوثيقة في إطار تعزيز دور الهيئة كمنظم رقمي، وامتدادا لأهدافها الاستراتيجية التي تقتضي بدعم تمكين تحول المملكة الرقمي، ووضعها على خارطة الريادة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي.
وذكرت الهيئة أنها استندت في إعداد هذه الوثيقة على دراسة الوضع الراهن للسوق والبيئة التنظيمية في المملكة، بالإضافة إلى تقييم أفضل التجارب الدولية والإقليمية المعمول بها في هذا الصدد، وأهمية ربط بوابات العبور الدولية لمقدمي خدمات البيانات المرخص لهم حاليا والذين سيرخص لهم مستقبلا فيما بينها لتبادل المعلومات المحلية، وبما يتوافق مع حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات.
أهداف إصدار الوثيقة:
- جعل المملكة مركزا إقليميا لحركة مرور الإنترنت الدولية
- الحفاظ على حركة الإنترنت الوطنية داخل البلاد
- تحسين تجربة العملاء في استخدام خدمات الإنترنت
- تحفيز الاستثمار
- تعزيز دور الهيئة كمنظم رقمي
- دعم تمكين تحول المملكة الرقمي
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