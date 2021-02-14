الخريف: المزايا النسبية لجازان تشمل معظم توجهات رؤية 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن منطقة جازان تمتلك مزايا نسبية تشمل معظم توجهات رؤية المملكة 2030، ليس في القطاع الصناعي فحسب بل حتى في قطاع السياحة والترفيه، وامتلاكها كذلك لمقومات، تجعلها قادرة على استيعاب كثير من الاستثمارات في مختلف القطاعات المستهدفة وفق أهداف الرؤية التي تسعى للتنوع الاقتصادي.

وأوضح الخريف خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال والصناعيين بالمنطقة بمسرح غرفة جازان، أن منطقة جازان منطقة واعدة لمستقبل المملكة لقدرتها على احتضان عدد كبير من المبادرات والفرص الاستثمارية، مؤكدا أن المنطقة ستحظى بنصيب ضمن الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وسيتم العمل بالتعاون مع إمارة منطقة جازان ورجال الأعمال لتحويل تلك الفرص إلى واقع.

وقال الخريف «إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل كمنظومة متكاملة لخدمة المستثمر الصناعي من خلال رسم الاستراتيجيات وتنفيذها والتغلب على التحديات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة».

وأضاف «إن دور المستثمر الصناعي شريك أساسي للنجاح»، لافتا إلى توجه الوزارة في التعامل مع القطاع الخاص عبر مستويين: الأول يختص بالتحديات على مستوى كل منطقة، والثاني على مستوى التحديات بين القطاعات، مشددا على ضرورة إيجاد لجان متخصصة لوضع حلول تلامس احتياجات تلك القطاعات.

بدوره، استعرض رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان، إمكانات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية كواحدة من المدن الاقتصادية المتميزة في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.