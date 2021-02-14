شكرا لقرائتكم خبر عن 2.4 مليار أرباح «أدنوك للتوزيع»... وتوزيعات نصفية 10.285 فلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أرباح «أدنوك للتوزيع» لعام 2020 بنسبة 11% إلى 2.4 مليار درهم مقارنة مع ربح قدره 2.15 مليار درهم في 2019. وأعلنت الشركة أن صافي أرباحها ارتفاع إلى 851 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2020، وهي أرباح قياسية.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي نشرته منتصف الليل على سوق أبوظبي للأوراق المالية إنها أظهرت أداء يتميز بالقوة والمرونة خلال عام 2020 على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق بسبب فيروس كوفيد-19.

وأشارت الشركة إلى أنها حافظت على مركزها المالي القوية الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسع محلياً ودوليا تماشياً مع سياستها للنمو الذكي، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها لتوزيع الأرباح، حيث بغت سيولة الشركة 5.6 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020 بما في ذلك 2.8 مليار درهم في صورة نقدية وما يوزايها و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) للنصف الثاني من عام 2020، ليصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2020 إلى 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم) بزيادة 7.5% مقارنة بالعام السابق.

كما أوصى المجلس بتعديل سياسة توزيع الأرباح مقترحاً توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) في العام 2022 مما يعزز وضوح رؤية المساهمين وثقتهم على المدى البعيد.