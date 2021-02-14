«أدنيك» توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «إكسبو تل أبيب»

أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّعت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، مذكرة تفاهم استراتيجية مع «إكسبو تل أبيب»؛ مركز المعارض الأبرز في إسرائيل، بهدف تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في قطاع سياحة الأعمال على المستوى الإقليمي، في خطوة ستسهم في تطوير محفظتهما من المشاريع الجديدة وزيادة فرص التعاون بينهما.

وتسعى المذكرة إلى تأسيس شراكة استراتيجية تُسلط الضوء على سبل التعاون بين الإمارات وإسرائيل. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية عن بعد، بحضور حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، وتامر دايان الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو تل أبيب».

وقال الظاهري: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع «إكسبو تل أبيب» يسهم في تعزيز فرص النمو ضمن قطاع سياحة الأعمال سواء في الإمارات أو على مستوى سائر أنحاء المنطقة، ما ينسجم مع توجهات «أدنيك» الاستراتيجية في هذا الإطار. كما تحقق هذه الشراكة الاستراتيجية مساعي «أدنيك» الرامية إلى الارتقاء بعلاقاتها الإقليمية، والشراكة في نقل المعرفة عبر دعم الابتكار في القطاع والنهوض بالفرص التجارية بين الدولتين.

وأضاف الظاهري: «نواصل من خلال هذه الشراكة ترسيخ مكانة «أدنيك» باعتبارها إحدى أبرز الوجهات المتخصصة في قطاع سياحة الأعمال، عبر بناء فرص التعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين والعالميين بشكل مستمر، ما ينعكس بالتالي على تطوير قطاع سياحة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وسيمتد أثره إلى العالم».

وقال دايان: «تُعد شركة أبوظبي الوطنية للمعارض و«إكسبو تل أبيب» نموذجين للريادة الإقليمية في قطاع سياحة الأعمال. ومن الطبيعي أن نطمح في «إكسبو تل أبيب» لعقد هذه الشراكة، لا سيما في ضوء الخبرة الواسعة التي تتمتع بها «أدنيك» في مجالات تنظيم فعاليات عالمية المستوى واستضافتها وتنفيذها. إن إسرائيل والإمارات ستكونان أول دولتين في العالم نجحتا في تلقيح سكانهما، ما يمكنهما من ريادة قطاع المعارض والمؤتمرات، ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نهدف إلى تعزيز أطر التعاون بيننا وطرح مزيد من الفرص لتبادل المعارف والخبرات بين الشركتين، ونتطلع للتعاون مع شركائنا في الإمارات لتحديد الفرص الجديدة واستثمارها بما يعود بالخير على قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، واستقبال زوار جدد من الإمارات وغيرها في تل أبيب».