شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «رأس الخيمة العقارية» تقفز %22 إلى 114 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع صافي أرباح شركة «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 22% إلى 114 مليون درهم في عام 2020 مقارنة بربح صافي بلغ 93 مليون درهم في 2019. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد سجلت إيرادات الشركة نمواً بنسبة 25% إلى 243 مليون درهم في 2020 مقابل 195 مليون درهم فـــي 2019.

كما ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 3.6% لتصل إلى 5.8 مليار درهم مقابل 5.6 مليار درهم في 2019.