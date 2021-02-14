الاقتصاد

أرباح «رأس الخيمة العقارية» تقفز %22 إلى 114 مليون درهم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” 

ارتفع صافي أرباح شركة «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 22% إلى 114 مليون درهم في عام 2020 مقارنة بربح صافي بلغ 93 مليون درهم في 2019. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد سجلت إيرادات الشركة نمواً بنسبة 25% إلى 243 مليون درهم في 2020 مقابل 195 مليون درهم فـــي 2019. 
كما ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 3.6% لتصل إلى 5.8 مليار درهم مقابل 5.6 مليار درهم في 2019.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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