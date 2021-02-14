مشهد السيارات المتغير

مع ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، يجب على المدن أن تواكب الحدث وتبدأ في التخطيط النشيط لإنشاء بنية تحتية مناسبة للمركبات الكهربائية في شوارعها من أجل تزويد الأشخاص والشركات بالطاقة الكهربائية اللازمة وبسهولة.

من المتوقع أن يصل عدد المركبات الكهربائية على الطرق الأمريكية إلى 18.7 مليون مركبة بحلول 2030، من مليون بنهاية 2018. وقد التزمت الولايات بما في ذلك كاليفورنيا وماساتشوستس بالفعل بالتخلص التدريجي من مبيعات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة بحلول 2035.

لقد أخذ صانعو السيارات في الاعتبار التغييرات القادمة، وتراهم متوجهين بشكل متزايد نحو تنويع إنتاج السيارات باتجاه الكهربائية منها، وبالتالي على كل المدن الاستعداد من الآن.

وبينما تحصل المدن الكبرى على النصيب الأكبر من التغطيات الإعلامية لمبادراتها المتعلقة بالكهرباء، يمكن للمدن الصغيرة بالفعل التكيف والتأقلم مع المستقبل بشكل أسرع وبطرق منصفة تركز فيها على المجتمع.

قد تبدو المهمة شاقة نظراً لعدد العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل تحديد الأولويات، وتحقيق التوازن بين وجهات النظر قصيرة وطويلة المدى، وتحديد الفجوات اللازم سدها في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، والفرص، إضافة إلى ضمان استمرار التمويل المالي وجمع المستثمرين المناسبين حول الطاولة.

ومع ذلك، لا يجب أن تستهلك العملية كثيراً من الوقت أو تكون باهظة الثمن، فالمدن الرائدة تُبنى من خلال العمل مع شركاء ذوي خبرة يفهمون المشهد المتغير بشكل صحيح ويرتبطون باللاعبين الرئيسيين حول العالم.

مدينة «Peachtree Corners» الصغيرة في جورجيا، على سبيل المثال، استوعبت الأمر من بدايته وبدأت تنفيذ خطة استراتيجية شاملة للبنية التحتية للمركبات الكهربائية بالشراكة مع «هبجيكت» المتخصصة بحلول الشحن الكهربائي.

وافتتحت المدينة مؤخراً محطة جديدة للشحن السريع يمكنها شحن ما يصل إلى 16 مركبة كهربائية في وقت واحد. في إجراء يعد الأول ضمن خطة المدينة الشاملة.

يعمل الآن في محطة الشحن اثني عشر شاحناً فائقاً من طراز «تيسلا في3»، إضافة إلى أربع محطات شحن أخرى من طرازات عالمية مختلفة. كما سيتم تشغيل شاحنين إضافيين بقوة 350 كيلو وات، واثنين آخرين بقوة 150 كيلو وات هذا الشهر، مما يجعل المحطة قادرة على شحن جميع أنواع موديلات المركبات الكهربائية. وستكون واحدة من أكبر مرافق الشحن العامة في جورجيا.

ستنعكس هذه المبادرة بشكل كبير على المنطقة الأكبر في جورجيا وباقي الولايات، مما يعتبر محركاً اقتصادياً مهماً يجذب قطاعات التجزئة والأنشطة الأخرى ذات الصلة، ويمثل نموذجاً أيضاً للمجتمعات الأخرى لاتباعه مع استمرار التوسع في مشاريع الكهرباء والبيئة.

* سيتيز توداي