شكرا لقرائتكم خبر عن «أبطال إفريقيا».. الوداد يلاقي كايزر تشيفس في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط - أ ف ب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأحد، أن مباراة الوداد الرياضي وضيفه كايزر تشيفس الجنوب إفريقي ستقام ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في مصر.

وكانت المباراة مقررة، السبت، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، إلا أن السلطات المغربية رفضت السماح لكايزر تشيفس بدخول أراضيها جراء القيود الصارمة المفروضة على الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا، بسبب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد المغربي في بيانه: «وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد توصلها إلى اتفاق مع نظيرتها المصرية، تؤكد فيها استعدادها لاستضافة مباراة الوداد وكايزر تشيفز». وتابع: «جاء ذلك بعد اتصالات مكثفة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رغم المدة القصيرة التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم».

وشكر الاتحاد المغربي نظيره المصري «الذي لم يتوان عن الترحيب باستضافة المباراة تماشياً مع العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الطرفين وباقي الاتحادات الإفريقية».

وطالب الاتحاد الإفريقي، «كاف»، الجهات المغربية بضرورة تحديد مكان وتاريخ وتوقيت إجراء المواجهة المذكورة في مهلة لا تتجاوز 24 ساعة، مع تحديده إعادة برمجة المباراة بين الفريقين بين 16 و20 فبراير/ شباط الجاري، في بلد محايد.

وكانت مباريات المجموعة افتتحت، السبت، حيث تغلب حورويا كوناكري الغيني على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 2-صفر.