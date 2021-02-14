شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي بر دبي» أصفر بأمر ليما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم الوصل «ديربي بر دبي» لمصلحته بعد فوزه على مضيفه وجاره النصر بهدف نظيف سجله نجم الأصفر فابيو دي ليما، في استاد آل مكتوم، في ختام الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع الوصل الذي تابع تألقه تحت قيادة مدربه البرازيلي هيلمان، رصيده إلى 26 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، فيما تراجع النصر صاحب 27 نقطة إلى المركز الخامس، وتعرض لخسارته الثانية توالياً تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياز، بعدما كان خسر أمام اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي.

جاء الديربي باهتاً، مع قلة الفرص التي كان أبرزها في الشوط الأول تسديدة مهدي عبيد من خارج منطقة الجزاء، التي اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الوصل في الدقيقة 37.

ولم يختلف الأمر في بداية الشوط الثاني، مع غياب الفرص الحقيقية السانحة للتسجيل، قبل أن ترتفع وتيرة الأداء تدريجياً، ويهدر تيجالي كرة محققة لتسجيل الهدف الأول، بعدما هرب من الرقابة، لكنه سدد بعيداً عن المرمى في الدقيقة 73.

وأنهى ليما حالة التعادل السلبي، بعدما حول كرة عرضية من زميله رونالدو مينديز، بتسديدة مباشرة سكنت شباك النصر في الدقيقة 76.