«رجبي الإمارات» برونزي البطولة العربية

نجح منتخب الإمارات الوطني للرجبي في حصد الميدالية البرونزية في البطولة العربية التي أقيمت في مدينة الإسكندرية المصرية بمشاركة 8 منتخبات للرجال، و4 منتخبات للسيدات.

وتأهل منتخب الإمارات للدور نصف النهائي في المنافستين «رجال وسيدات» ثم لعب على المركزين الثالث والرابع، واستطاع إحراز الميدالية البرونزية في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات، خاصة أن منتخب الإمارات للسيدات فاز بميدالية في أول بطولة عربية للسيدات.

حضر منافسات اليوم الختامي التي أقيمت في الأكاديمية العربية البحرية بمنطقة أبي قير بالإسكندرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس المجلس المشترك للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحادات العربية المشاركة في البطولة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بنجاح البطولة، مؤكداً أن شجاعة الاتحاد العربي برئاسة قيس الظالعي في اختيار التوقيت منذ فترة ومتابعة كل التجهيزات وفقاً للبرنامج الزمني في البطولة، والتزام اللجنة المنظمة المحلية في مصر؛ أسهمت في إنجاح الحدث.

من ناحيته، وجه قيس الظالعي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، لدعمه ومساندته لإقامة البطولة في هذا التوقيت.

وقال الظالعي: البطولة كانت قوية فنياً، وشهدت منافسة كبيرة سواء على مستوى الرجال أو السيدات، وفاز منتخب مصر بالمركز الأول في المنافستين؛ لأنه استعد جيداً للحدث، وأبدى لاعبوه إصراراً قوياً على الفوز بالمركز الأول، وكان ذلك متوقعاً، وتنافست باقي المنتخبات على المراكز، ولعب منتخب الإمارات للرجال مع نظيره السوري على المركزين الثالث والرابع، وفاز بالميدالية البرونزية، وعلى مستوى السيدات واجه منتخب الإمارات نظيره اللبناني على المركزين الثالث والرابع وتفوق منتخب الإمارات.