شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية أوباميانج تقود أرسنال للفوز 4-2 على ليدز يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

توج بيير-إيمريك أوباميانج عودته إلى التشكيلة الأساسية في أرسنال، الأحد، بتسجيل أول ثلاثية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في انتصار فريقه 4-2 على ليدز يونايتد.

ووضع مهاجم منتخب الجابون، الذي لم يلعب أساسياً في آخر 5 مباريات لفريقه لأسباب شخصية، أرسنال في المقدمة في الدقيقة 13 وبعدها ضاعف الغلة من ركلة جزاء، قبل أن يجعل هيكتور بيليرين النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة.

وأكمل أوباميانج ثلاثيته الشخصية بضربة رأس بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني قبل أن يرد ليدز يونايتد.

وأعاد هدف باسكال ستروجيك من ضربة رأس في الدقيقة 58 ليدز إلى المباراة، وسجل هيلدر كوستا الهدف الثاني للفريق الزائر قبل 20 دقيقة من النهاية.

وحرم إطار المرمى أوباميانج من تسجيل هدفه الشخصي الرابع في اللقاء. وعاد أرسنال لطريق الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري.

وتخطى أرسنال منافسه ليدز للمركز العاشر برصيد 34 نقطة من 24 مباراة بينما يحتل ليدز المركز 11 برصيد 32 نقطة من 23 مباراة.