شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. الإطاحة بتشكيل عصابي هرّب أمولاً وذهباً خارج المملكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أوضحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، الأحد، أنه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وتهريب ما مجموعه 64.860.000 ريال للخارج، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس).

وقالت النيابة في بيان لها إن «مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ ( 64.860.000) ريال، وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ (19) كيلوجراماً، وأن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدرت بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عاماً، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره خارج البلاد والبالغ (1.020.690) ريالاً، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة».

كما حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.