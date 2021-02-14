820 ألف توصية ومليون مستفيد من «المستشار العقاري»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم تطبيق ومنصة المستشار العقاري التابع لصندوق التنمية العقارية، خدماته لأكثر من مليون مستخدم، منذ إطلاقه في سبتمبر 2018 حتى نهاية 2020، فيما تجاوز عدد التوصيات التمويلية والسكنية الصادرة عن المنصة أكثر من 820 ألف توصية لمستفيدي برنامج «سكني» وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي أن تطبيق ومنصة المستشار العقاري تعمل على الربط بين المستفيدين من الأسر السعودية والجهات الحكومية في منظومة الإسكان مع أكثر من 18 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل ضمن إجراءات الكترونية تفاعلية ميسرة، مما مكن أكثر من 288 ألف أسرة من الحصول على المسكن الملائم.

وأفاد بأن تطبيق «المستشار العقاري» قلص رحلة المستفيدين من الأسر السعودية لتملك مسكنها من 45 يوما إلى 5 أيام عمل، ضمن عملية الكترونية عالية الدقة في البيانات والتحليل الائتماني لحالة المستفيد لتقديم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية تمكن الأسرة من تملك المسكن، مبينا أن «المستشار العقاري» أصدر أكثر من 820 ألف شهادة توصية للمستفيدين، منها 293 ألفا لمستفيدين زاروا الجهات التمويلية للاستفادة من القرض العقاري المدعوم.

وبين أن الخدمة قدمت بهدف إثراء تجربة المواطن من خلال رحلة الحصول على القرض العقاري ضمن خيارات متكاملة من الحلول التمويلية التي يدعمها «الصندوق العقاري» بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، مشيرا إلى أن إجمالي المسجلين في الخدمة أكثر من مليون مستفيد من بداية الخدمة في سبتمبر 2018 حتى الآن.

وأكد ابن ماضي استراتيجية الصندوق في تقديم خدماته الكترونيا بكل يسر وسهولة، ضمن حزمة من الخدمات الالكترونية تزيد على 43 خدمة، بجانب خدمة «المستشار العقاري» على البوابة الالكترونية للصندوق.