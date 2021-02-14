شكرا لقرائتكم خبر مؤشر الأسهم السعودية فوق 9 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) في جلسة أمس، فوق حاجز 9 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف 2019، بدعم التفاؤل بالتعافي الاقتصادي، وزيادة أسعار النفط، وترقب عودة انتعاش الطروحات الأولية في السوق.

وأغلق المؤشر مرتفعا 91.68 نقطة ليقفل عند مستوى 9035.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، والفخارية، وعذيب للاتصالات، وجاكو، والجوف الأكثر

ارتفاعا، أما أسهم شركات الأهلي ريت، والراجحي ريت، واسمنت الجنوب، واسمنت ينبع، والمواساة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والخليج للتدريب، والإنماء، والأسماك، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والأسماك، وزين السعودية، والفخارية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

في سياق آخر أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضا 199.88 نقطة ليقفل عند مستوى 25146.82 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 390 ألف سهم تقاسمتها 951 صفقة.