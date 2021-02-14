شكرا لقرائتكم خبر 100 % سعودة وظائف مساعد قائد الطائرة والمضيفين في «السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدير عام الخطوط السعودية المهندس إبراهيم العُمر أنه تم تحقيق معدلات متميزة في التوطين وصلت إلى 100% في وظائف المضيفين، كما أتمت (السعودية) مؤخرا توطين جميع وظائف مساعد قائد الطائرة على كافة طائرات أسطولها بنسبة 100%.

وأوضح العمر أن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسعى إلى مواصلة توطين وظائف جميع الطيارين خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مواصلة استقطاب الكفاءات من خريجي الجامعات عبر برامج تدريب منته بالتوظيف في مجال صناعة الطيران والنقل الجوي وخدماته الـمساندة وتأهيلهم وفق تخصصاتهم عبر مراكز تدريب متخصصة ثم تعيينهم في شركات ووحدات الـمؤسسة.

وأشار إلى أن المؤسسة تحرص على الوفاء بالتزامها تجاه توطين الوظائف، لتلبية احتياجات شركاتها ووحداتها الاستراتيجية بشكل خاص من الكوادر الوطنية، وقطاع الطيران والنقل الجوي في المملكة بشكل عام، الذي يشهد تطورا كبيرا وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووقعت (طيران أديل) مؤخرا اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن الخطة التنفيذية لمشروع توطين وظائف قطاع النقل الجوي الذي أطلقته وتشرف عليه الهيئة العامة للطيران المدني، وتشمل توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي، من بينها مهنة طيار ومضيف ومراقب جوي ومشرفين ومنسقي ساحة الطيران والخدمات الأرضية ومناولات الشحن والأمتعة والركاب وتموين الطائرات وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع النقل الجوي.