شكرا لقرائتكم خبر 58.7 مليونا خسائر «وقت اللياقة» بسبب إغلاق كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة لجام للرياضة، المالكة للمراكز الرياضية تحت العلامة التجارية (وقت اللياقة) خسائر في 2020 بقيمة 58.7 مليون ريال مقارنة بأرباح 205.9 ملايين ريال خلال 2019.

وبحسب بيانات الشركة على موقع تداول، بلغ إجمالي الربح 129مليون ريال مقابل 360مليون ريال بتراجع 64%. فيما بلغت الخسارة التشغيلية 6 ملايين ريال مقابل ربحية 264 مليون ريال خلال 2019.

وبلغت خسارة السهم 1.12ريال مقابل ربحية بـ 3.93 ريالات.

وأرجعت الشركة خسائر عام 2020 مقارنة مع عام 2019 إلى الانخفاض في الإيرادات حيث بلغ 285.3 مليون مقارنة بالعام الماضي نتيجة لتعليق النشاط الرياضي في المملكة من 15 مارس 2020 حتى 20 يونيو 2020 للسيطرة على تفشي الجائحة المستمرة لفيروس كورونا (COVID-19) وتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ ذلك التاريخ.وأشارت إلى انخفاض دخل الاشتراكات والعضوية بمبلغ 264 مليون ريال نتيجة انخفاض عدد الاشتراكات الجديدة والتجديدات خلال العام مقارنة بالعام الماضي بسبب تعليق النشاط الرياضي في المملكة.

وكذلك انخفاض دخل التدريب الشخصي بمقدار 17 مليون ريال بسبب تعليق حصص التدريب الشخصي في الأندية من مارس إلى يونيو 2020 وتقليل عدد الحصص (العقود المتاحة) بعد يونيو 2020 للالتزام بالإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.

ولفتت إلى انخفاض إيرادات الإيجار بمبلغ 3.7 ملايين ريال نتيجة إنهاء عقود إيجار ومنح خصومات للمستأجرين خلال العام.

وذكرت أن ارتفاع المصروفات الأخرى خلال العام يعود بشكل رئيس إلى تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات بمبلغ 6.6 ملايين ريال نتيجة إغلاق مركز رياضي خلال العام. والزيادة في مصروف شطب الأصول غير المالية خلال العام بقيمة 34.4 مليون ريال (9.2 ملايين ريال في عام 2019م إلى 43.6 مليون ريال في عام 2020م) للأصول التي لم تعد لها منافع اقتصادية مستقبلية ولا يمكن الاستفادة منها.