شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تترقّب التحفيز والتضخم وأسعار الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

من المحتمل أن تواصل توقعات برنامج الإنفاق الحكومي الضخم تعزيز سوق الأسهم وسط مزيد من الضغط على أسعار الفائدة في الأسبوع الجاري. مع قرب انتهاء موسم النتائج باستثناء بعض الأسماء الكبيرة التي لم تفصح عن أرقامها بعد.

ومن المفترض أن تُظهر نتائج «وولمارت» يوم الخميس نتائج إيجابية، وكذلك تقرير مبيعات التجزئة الحكومي لشهر يناير/كانون الثاني، والمتوقع أيضاً يوم الأربعاء.

كما سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير بعد ظهر يوم الأربعاء، وسيبحث المستثمرون فيه للتوصل إلى أي نظرة ثاقبة لوجهة نظر البنك المركزي بشأن التضخم.

موضوعان رئيسيان

هيمن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على مواضيع المستثمرين في الآونة الأخيرة، وازداد الأمر حدة مع تحديث السوق وجهة نظره حول مقدار التحفيز المالي لمواجهة فيروس كورونا والذي يمكن تمريره ليصبح قانوناً. وقالت كوينسي كروسبي، كبير استراتيجيي السوق في «برودينشال فاينانشال»: «إن السوق بانتظار رؤية حجم الحزمة المقترحة. وهو أمر مهم جداً، وبإمكانهم تحقيق ذلك من خلال التفاوض». واعتبرت كروسبي أن بإمكان الديمقراطيين تمرير الحافز بموجب تسوية الميزانية، مما يعني أنه يمكنهم الموافقة عليه بأغلبية بسيطة بدلاً من اللجوء إلى المفاوضات مع الجمهوريين.

توقع البعض في الأسواق حزمة بقيمة تريليون دولار أو أقل إذا تم التوصل إلى اتفاق تفاوضي، لكن هذا يبدو غير مرجح الآن. مع تغيير الاستراتيجيين وجهة نظرهم بشأن الحزمة المقترحة البالغة 1.9 تريليون دولار.

وأشار محللو السياسة في «كورنرستون ماكرو» إلى أن هناك تراجعاً في حجم التحفيز الذي اقترحه الرئيس بايدن من قبل الديمقراطيين المعتدلين، لذلك من المرجح أن يبلغ الرقم حوالي 1.5 تريليون دولار، وهو أعلى مما كنا نعتقد في البداية.

وعليه، فمن المتوقع طرح مشروع قانون للتصويت خلال الأسبوع القادم من فبراير/شباط، ويمكن أن يصبح قانوناً بحلول الأسبوع الأول من مارس/آذار المقبل. إلى ذلك الحين سيبقى المستثمرون مركزين على تقدم المشروع في أروقة الكونجرس.

ويتوقع محترفو السوق أنه كلما كانت حزمة الإنفاق أكبر، ازداد النمو الاقتصادي على المدى القريب. وساعد ذلك في إرسال عوائد سندات الخزانة إلى مستويات أعلى، بالمقابل ازدادت المخاوف بشأن التضخم.

عوائد سندات الخزانة

في الأسبوع الماضي، لامس عائد 10 سنوات، وهو معيار رئيسي، 1.2% للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي. ووصل إلى هذا المستوى لفترة وجيزة في وقت مبكر من الأسبوع، ومن ثم عاد إليه في الساعة الأخيرة من تداولات يوم الجمعة.

إن ارتفاع العوائد مصحوب بالتفاؤل في تحسن الاقتصاد، ولكن أيضاً مع ارتفاع توقعات معدلات التضخم.

وقال مايكل شوماخر، رئيس استراتيجية الأسعار في «ويلز فارجو سيكيوريتيز»، «إذا فكرت في الدوافع الكبيرة، فهي مرتبطة ببعضها البعض من اللقاحات إلى التحفيز مروراً بالتضخم. وإذا شهدنا مزيداً من النقاشات المحركة لحزمة التحفيز من واشنطن، فهذا يعني تمهيد الطريق نحو زيادة العائدات».

يشعر السوق بالقلق إزاء المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد، وقد يكون ذلك دافعاً لتغيير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه، أعلن الفيدرالي إنه سيتسامح مع التضخم فوق هدفه البالغ 2%.

وفي سياق متصل، أشارت كروسبي إلى أن الأسواق ستركز أيضاً على مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء على الرغم من أنه ليس عاملاً كبيراً في العادة.

وأضافت: «نظراً لوجود مثل هذا الجدل حول الاتجاهات التضخمية، سنعرف إن كانت أرقام مؤشر أسعار المنتجين مريحة مثل ما كانت عليه في أسعار المستهلكين».

إحصاءات الإسكان

تهيمن بيانات الإسكان أيضاً على التقويم في الأسبوع الجاري. وستصدر الرابطة الوطنية لبناة المنازل بيانات مؤشر سوق الإسكان يوم الأربعاء، وهو مقياس يعزز الثقة بظروف السوق لمبيعات المنازل الجديدة. كما ستفصح الحكومة يوم الخميس عن بيانات مبيعات المنازل المعلقة وتصاريح البناء. وأخيراً، هناك بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الخاصة بمبيعات المنازل القائمة يوم الجمعة.

جلسة استماع «جيم ستوب»

ارتفعت الأسهم في الأسبوع الماضي، وسط أداء قوي من جانب الطاقة والتكنولوجيا والمالية. وارتفع مؤشر «إس أند بي» بنسبة 1.2% منهياً الأسبوع عند 3934 نقطة.

وسيركز المستثمرون على جلسة الاستماع يوم الخميس أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بشأن التداول الجامح مؤخراً لسهم «جيم ستوب» وغيرها من الأسماء الأكثر بيعاً على المكشوف. ومن المتوقع أن يدلي الرئيس التنفيذي لشركة «روبن هود» بشهادته، وكذلك المديرون التنفيذيون لصندوقي التحوط «ميلفين كابيتال مانجمنت»، و«سيتادل».

وزاد النشاط المحموم في بعض أسهم الشركات الصغيرة والبيع على المكشوف من غليان السوق واضطرابه في الأسبوعين الماضيين. لكن آري والد، رئيس قسم التحليل الفني في شركة «أوبنهايمر»، قال إن السوق يتقدم بخطوات سليمة على المدى البعيد. مضيفاً: «بشكل عام، إنه سوق تصاعدي، وفي حالة فنية جيدة، كما أن اتساع السوق إيجابي وهناك سيطرة للأسهم الدورية».



أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

الاثنين

عيد «يوم الرؤساء» - عطلة رسمية والأسواق مغلقة

الثلاثاء

نتائج: «سي في إس هيلث»، و«أوكسيدنتال بتروليوم»، و«بالانتير»، و«لاتيس لأشباه الموصلات»، و«إيه آي جي»، و«يو إس فود»، و«أدفانس أوتو بارتس»

8:30 مؤشر إمباير ستيت للتصنيع

14:00 بيانات الخزانة الدولية لرأس المال TIC

الأربعاء

نتائج: «هيلتون العالمية»، و«سينوبسيس»، و«بايونير ناتشورال ريسورسز»، و«تشيزكيك فاكتوري»، و«سي إف إندستريز»، و«ماراثون أويل».

7:00 طلبات الرهن العقاري

8:30 تقرير مبيعات التجزئة

8:30 مؤشر أسعار المنتجين

9:15 تقرير الإنتاج الصناعي

10:00 مؤشر سوق الإسكان من NAHB

14:00 محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

الخميس

نتائج: «وولمارت»، و«أبلايد ماتيريالز»، و«ماريوت»، و«دروبوكس»، و«تريب أدفايزر»، و«إيرباص»، و«باركليز»، و«كرديت سويس».

8:00 مقابلة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد

8:30 مطالبات إعانات البطالة

8:30 تصاريح البناء

8:30 مؤشر بدايات الإسكان

8:30 مسح فيلادلفيا الفيدرالي

الجمعة

نتائج: «جون دير»، و«إيني»، و«أليانز»