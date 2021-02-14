شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تواصل التحرك الأفقي.. و«الدار» يستقطب المزيد من السيولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت الأسهم المحلية تحركاتها الأفقية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع دخول انتقائي على بعض الأسهم التي حققت نتائج إيجابية، ليغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع هامشي بنسبة 0.02% بينما انخفض سوق دبي 0.39%.

وتدفقت السيولة بشكل رئيسي على سهم «سلامة للتأمين» في سوق دبي وبقيمة 27.4 مليون درهم من خلال التداول على 30.37 مليون سهم، وليرتفع السهم على إثرها 2.56% عند مستوى 0.88 درهم، وجاء ذلك مع ارتفاع أرباح الشركة إلى 136.13 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «الدار» التداولات بقيمة 225.8 مليون درهم وأغلق عند 3.73 درهم، بعد ارتفاعه 1.63% عبر التداول على 61.5 مليون سهم.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 927.3 مليون درهم منها 812.13 مليون درهم في سوق أبوظبي و115.18 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 302.5 مليون سهم، توزعت بواقع 162.2 مليون سهم في أبوظبي و140.3 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة بينما انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4377 صفقة.

سوق دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.39% إلى مستوى 2623.13 نقطة مع انخفاض أسهم العقار والسلع والاستثمار والبنوك والنقل والاتصالات.

وتراجع قطاع العقار 0.41% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.52% و«إعمار مولز» 1.19% و«داماك» 1.58% فيما ارتفع «ديار» 0.7% و«إعمار للتطوير» 2.46% و«الاتحاد العقارية» 0.74%.

وهبط قطاع البنوك 0.42% نتيجة هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.42% فيما استقر «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.35% نتيجة تراجع «دبي المالي» 3.63% رغم ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.64% و«شعاع كابيتال» 1.25%.

وهبط قطاع النقل 0.57% نتيجة هبوط «أرامكس» 0.96% و«الخليج للملاحة» 1.08% مع استقرار «العربية للطيران».

سوق أبوظبي

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي هامشياً 0.02% عند مستوى 5666 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والخدمات.

وانخفض قطاع البنوك 0.45% بفعل هبوط «أبوظبي الأول»0.53% و«أبوظبي الإسلامي» 0.61% فيما استقر «أبوظبي التجاري» من دون تغيير.

وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار 1.49% بفعل ارتفاع «الدار» 1.63% رغم انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 1.31%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.2% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الاستثمار 0.31% نتيجة ارتفاع «الواحة كابيتال» 4.1% رغم تراجع «إشراق» 1.34% واستقرار «العالمية القابضة».

كما ارتفع قطاع الطاقة 0.2% بفعل ارتفاع «دانة غاز» 2.56% أمام تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.7% واستقرار «طاقة».

توجه السيولة

وتصدر «سلامة للتأمين» التداولات في سوق دبي بقيمة 27.4 مليون درهم مغلقاً عند 0.88 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 12.14 مليون درهم ليغلق عند 3.77 درهم، ثم «دبي المالي» باستقطابه 9.8 مليون درهم وأقفل عند 1.06 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات بـ 225.78 مليون درهم مغلقاً عند 3.73 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 212.24 مليون درهم، وأقفل عند 14.9 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بلغت 146 مليون درهم مغلقاً عند 46.5 درهم.

وسجل «المدينة للتمويل» الارتفاع الأكثر بسوق دبي وبنسبة 4.71% مغلقاً عند 0.2 درهم، فيما سجل «بنك المشرق» التراجع الأكثر بنسبة 4.96% ليغلق عند 64.1 درهم.

وكان أكبر المرتفعين بسوق أبوظبي «سيراميك رأس الخيمة» بنسبة 5.88% مغلقاً عند 1.8 درهم، بينما كان في مقدمة المتراجعين «عمان والإمارات للاستثمارات» بنسبة 5% إلى مستوى 0.38 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 85.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و83.1 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 85.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3 ملايين درهم محصلة بيع العرب و82.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 10.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و6.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار 10.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.83 مليون درهم محصلة بيع العرب و4.46 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي وبصافي استثمار بلغ 1.8 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 14.92 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 1.8 مليون درهم محصلة بيع، في حين اتجهوا نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 14.82 مليون درهم محصلة شراء.