شكرا لقرائتكم خبر عن «مسبار الأمل» يجمع 1000 جيجابايت بيانات عن المريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة - الخليج:

أكد الدكتور محمد شتيوي، المدرب المعتمد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، خلال محاضرة «مسبار الأمل التميز في الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل»، التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن المهمات الفضائية لوكالة الإمارات للفضاء ستُسهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجالات الفضاء المختلفة، والتي ستقود دولة الإمارات للعب دور مهم في السباق الفضائي، وتطوير الكوادر الإماراتية للوصول إلى ما يحقق صلاح البشرية، وتكمن مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ أنها مثال قوي على المهمات الإماراتية التي تندرج ضمن خطط بناء قطاع فضائي مستدام.

وأشار إلى أن مسبار الأمل سيجمع أكثر من 1000 جيجابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ، بحيث يتم إيداعها في مركز البيانات العلمية في الإمارات، وسوف يقوم الفريق العلمي للمشروع بفهرسة وتحليل هذه البيانات التي ستكون متاحة للبشرية لأول مرة، ليتم بعد ذلك مشاركتها مجاناً مع المجتمع العلمي المهتم بعلوم المريخ حول العالم في سبيل خدمة المعرفة الإنسانية.

وأضاف: يُسهم مسبار الأمل في تمكين المؤسسات من قيادة الابتكار واستشراف المستقبل ضمن قطاعاتها؛ حيث ستركز أجندة المستقبل للمؤسسات على إشراك مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص في تحقيق مستهدفاتها، من خلال العمل على تأسيس «فرق المستقبل» المتخصصة في البحث عن أهم وأحدث التكنولوجيا المستقبلية، ويهدف محور الأفراد إلى بناء القدرات والثقافة والمعرفة؛ حيث سيتم إطلاق باقة من المبادرات والبرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة، تستهدف موظفي الحكومة والقطاع الخاص داخل الدولة وخارجها؛ بهدف تأهيلهم وتحضيرهم لقيادة المستقبل واستشراف مستقبل القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي.